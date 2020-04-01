Oxyair Mask公布$95盒/50個口罩發售細節 4 月 13 日開賣用 The Gulu App 預訂 首批有 10000 個名額

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！ Oxyair Mask HK 在 FB 表示，正式公布口罩開賣細節。

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Oxyair Mask HK 早前已公布口罩售價和規格(詳細按此瀏覽)，今次再公開預購細節。

首先廠方會跟 The Gulu App 合作，買家需要安裝此 App 才可作預購。首批預售日期為 4 月 13 日至 4 月 17 日（星期一至星期五），在每日早上 9:30，下午 6:30 分兩次藉 The Gulu App 派籌抽籤，每次 1000 個名額 ，合共有 10000 個名額。每次抽籤大約 5 分鐘即知結果是否成功購買。廠方會對此安排作檢討，藉以增加名額同數量。

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這頭 10 次口罩抽籤，每人限購一盒，成功購買的話就會進入保護區 ，保護區為期 14 日，到期才可再次購買。廠方強調，此抽籤並不是鬥快先到先得，所以絕對公平，因此使用 App 抽籤的時候 ，如果抽中的話系統會對應到買家手機上的機身號碼，暫時無法再次購買。 付款方法暫時分別有 : Visa，Master，八達通，WeChat 和 Alipay。

此外，4 月 13 日晚上，廠方會另外開放兩個渠道，提供專門口罩數量分別只係給醫護人員和長者以 Google form 登記購買。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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