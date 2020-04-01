精品店開賣日本 IRIS 3E 高防口罩 $250盒/50個

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！ 千年店在 FB 表示，有少量日本口罩現貨發售。

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千年店指，4 間分店都有極少量日本 IRIS 口罩現貨發售，售價為$250盒/50個。但 4 月 9 日會再返貨，店方現接受訂貨。

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店方表示，口罩規格如下:

-VFE99%

-BFE99%

-PFE99%

-PM2.5

-1盒50個 (沒有獨立包裝，但有一個大袋入住)

-日本品牌 made in China

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分店地址

-新都城分店: 新都城一期地下G55-56號舖

-調景嶺分店: 都會駅L2，076-077號舖

-厚德分店: 厚德商場西翼W119號舖

-鑽石山分店: 荷里活廣場232號舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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