藥妝店今日開賣 PFE/BFE 三層口罩 售 $139/50個

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！Angel Beauty Bar 在 FB 表示，將發售口罩。

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Angel Beauty Bar 表示，今日藍田店有口罩發售，12點開始派籌，每人限售一盒。

3 層標準防護口罩

-$139/50個

-藍田分店-口罩共100盒

-藍田店4月1日下午12:00點開始派籌13:00點發售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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