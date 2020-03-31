官塘本地企業以良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！官塘本地企業 Dailywood Limited 在 FB 表示，即將以良心價開賣口罩。

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Dailywood Limited 指出，本週五(4月3日）公開發售口罩，良心價 $98 盒，每人限購二盒！名額2000個! 數量有限，售完即止。

據口罩盒面顯示，口罩支援 VFE/BFE/PFE 過濾。

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預先訂購方式:

1.請把姓名，電話，facebook name 電郵到 Dailywoodltd@gmail.com。

2.在此帖上留言購買(按此)

3.致電35680369



廠方會另行聯絡成功購買的市民。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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