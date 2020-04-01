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手機配件廠都出口罩? 深水埗小店售 hoco. 三層口罩 ＄120/50個起

行內熱話 13:35 2020/04/01

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新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品， 口罩供應長期供不應求！深水埗電子特賣城表示，開售 hoco. 三層中童口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

如果大家有留意手機配件產品的話，都會知道 hoco. 本物是出產手機配件，如手機線、充電等等。今次竟生產口罩，確實十分出位! hoco.三層式口罩一盒內有 50 個，售 $135，為中童口罩，尺寸為 14.5x9.5cm。店方指口罩數量有限，售完即止。 

更新:店方在 FB 剛出帖指  hoco. 成人外科口罩都是賣 $120。 

【相關內容】卓悅部分門市開賣 BFE 98% 三層口罩 $40 盒

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個 

 WhatsApp 查詢: 64962195

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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