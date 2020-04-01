Iris Ohyama 宣布 6 月於日本設廠生產口罩 月產逾億口罩 !

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！ Iris Ohyama 宣布在日本本土生產口罩，於 6 月開始投入口罩生產，預計口罩月產量可達 1.4 億個。

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Iris Ohyama 宣布 6 月開始生產口罩，口罩會在位於中國大連、江蘇的生產廠房，以及把日本宮城縣角田工場改裝為口罩廠，合共 3 個地方生產，每月總產可達 1.4 億個，且為全城供予日本本土銷售的。

至於 Iris Ohyama 生產口罩種類會包括成人及小童口罩，不過當中售價待定，主要在當地藥妝店購得。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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