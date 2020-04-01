港產口罩廠 Simply Mask 大玩超靚色彩口罩 售 $99 盒/50 個

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！如今本港又再多一間口罩生產商 Simply Mask，更名言絕對係 100% made in Hong Kong，兼且大玩顏色，讓口罩別具特色。

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Simply Mask 在 FB 表示，該廠是由一對香港夫婦成立，廠房設於黃竹坑，總投資約 400 萬元，所採用的材料均獲得 ASTM 1 級以上的材料，無塵工作間亦是按照 ISO14644 ISO 8 級規格要求建造。而最有特色的是 Simply Mask 口罩設有湖水綠、天空藍、紫色、粉紅色 4 款永久收藏系列顏色；以及季節限定系列將會有橙黃色同啡色，合共 6 種顏色。

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Simply Mask 預計口罩將於 5 月底以網上形式發售，並設有成人、中童、嬰兒款式，將以均一價 $99 一盒 50 個發售。

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▲ Simply Mask 大玩超靚色彩口罩

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▲ Simply Mask 的色彩口罩原料

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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