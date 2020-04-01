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救世 Savewo 三層外科口罩購買 FAQ 首批口罩賣 $68 起

業界頭條 00:47 2020/04/01

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新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！ 港產口罩廠救世口罩，公布三層外科口罩的開賣消息！

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Q1：三層外科口罩的生產地在哪裡？
A1：今次救世口罩推出的三層外科即棄口罩，於中國杭州生產。口罩型號為「先行量產版本3PCML1」。

Q2：三層外科口罩是公開發售嗎？
A2：是。今次分為「破底價的義賣」及「含利潤的販賣」兩種方式出售。前者會絡給不同非牟利組織及團體自家再出售，預計出售數量為 2000 - 3000 盒，暫時未公佈預售點。至於「含利潤的販賣」版本，將於全港各大零售店及網店出售，但現階段仍未公佈銷售點和發售時間。

Q3：救世三層口罩售價如何？
A3：「破底價的義賣」版本售價為 $68；「含利潤的販賣」版本為不高於 $150 一盒。每盒皆為 30 片裝。

救世 Savewo 三層外科口罩購買 FAQ 首批口罩賣 $68 起

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Q4：救世三層口罩的防疫規格為何？
A4：據官方指出，口罩的主要物料為 PP 無紡布、熔噴布過濾層，為4世 Savewo 獨立採購。以下是官方列出的規格：

功能概況：（待香港檢測報告推出後會再度修正）
．具有三層不織布結構，有效對抗PM 2.5、灰塵、花粉
．中層濾棉通過 BFE、VFE 測試平均隔絕>99% ，PFE測試達>95%，有效防細菌、病毒及微塵顆粒。
．表層液體阻擋能力超過80mmHg
．內層親膚布料，能吸收口罩汗水和呼吸的水分，使面部不那麼悶焗。
．使用優質物料，即使長時間佩戴也能感覺舒適。
．三維褶皺設計減少了悶氣和說話困難。
．採用全塑膠製鼻梁條，更好適合臉形，耳帶採用良好彈性材料。

認證相關：
．口罩已通過GB/T32610-2016 認證
．生產線通過ISO 13485:2016認證
．口罩已委托「香港認証中心有限公司」重新進行ASTM F2100 and GB15979 測試。（預計4月中有結果）

【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

Q5：口罩的尺寸及保質期？
A5：口罩尺寸為 175 x 95mm，保質期為 5 年。

Q6：之後的救世口罩，會在香港生產嗎？
A6：救世口罩創辦人小丁向透露，救世口罩之後會生產四層口罩及濾棉，均會在香港生產。現時救世正在香港設廠，連物料的投資已達 600 萬元，現時沒有得到政府的資助。救世口罩將會設立 Class 7 的無塵車間去製造口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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撰文 : 沈穎廉

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