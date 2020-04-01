  • 19°C
香港時間 : 2020401日 (三) 01:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附減 $50 優惠】蘇寧網站今日 10 時開賣日本 Unicharm 超快適兒童口罩套裝

行內熱話 00:39 2020/04/01

分享：

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！ 蘇寧網站今早有兒童口罩售賣！

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 蘇寧網站早上 10 時於蘇寧網站開賣日本 Unicharm 超快適兒童口罩，口罩產品會有兩款可選，分別適合 3 至 6 歲及 6 至 9 歲之小朋友佩戴。

【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

【相關內容】縱橫遊賣日本高機能3層不織布口罩 售$190盒/50個

在官方 FB 可見，口罩產品會有兩款可選，分別適合 3 至 6 歲及 6 至 9 歲之小朋友佩戴。不過當中並非只售口罩這麼簡單，而是會以套裝形式出售，內有 4 包 3 枚裝兒童口罩（即合共 12 個）、搓手掖及消毒濕紙巾，以套裝形式出售，每套售價 HK$209。

提提大家，在蘇寧網站購物滿 HK$249（不計運費），可享免費送貨服務，如現在登記成為新會員，即送 7,500 點會員積分（價值 HK$50），即作即扣減。立即登記：https://bit.ly/2xzfN3h

購買連結<<<<

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蘇家華

相關文章

繼日本城後 實惠即時都有口罩套裝賣!
2020/03/31
繼日本城後 實惠即時都有口罩套裝賣!
卓悅部分門市開賣 BFE 98% 三層口罩 $40 盒
2020/03/31
卓悅部分門市開賣 BFE 98% 三層口罩 $40 盒
【附購買網址】縱橫遊賣日本高機能3層不織布口罩 售$190盒/50個
2020/03/31
【附購買網址】縱橫遊賣日本高機能3層不織布口罩 售$190盒/50個
SPT Mask 宣布三層口罩已通過 ASTM Level 1 測試 可如期 4 月初發貨
今日
SPT Mask 宣布三層口罩已通過 ASTM Level 1 測試 可如期 4 月初發貨
疫情 口罩 日本 新冠肺炎 肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

手機配件廠都出口罩? 深水埗小店售 hoco. 中童三層口罩 ＄135／50 個

下一篇文章

SPT Mask 宣布三層口罩已通過 ASTM Level 1 測試 可如期 4 月初發貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹