【附減 $50 優惠】蘇寧網站今日 10 時開賣日本 Unicharm 超快適兒童口罩套裝

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！ 蘇寧網站今早有兒童口罩售賣！

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蘇寧網站早上 10 時於蘇寧網站開賣日本 Unicharm 超快適兒童口罩，口罩產品會有兩款可選，分別適合 3 至 6 歲及 6 至 9 歲之小朋友佩戴。

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在官方 FB 可見，口罩產品會有兩款可選，分別適合 3 至 6 歲及 6 至 9 歲之小朋友佩戴。不過當中並非只售口罩這麼簡單，而是會以套裝形式出售，內有 4 包 3 枚裝兒童口罩（即合共 12 個）、搓手掖及消毒濕紙巾，以套裝形式出售，每套售價 HK$209。

提提大家，在蘇寧網站購物滿 HK$249（不計運費），可享免費送貨服務，如現在登記成為新會員，即送 7,500 點會員積分（價值 HK$50），即作即扣減。立即登記：https://bit.ly/2xzfN3h

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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