SPT Mask 宣布三層口罩已通過 ASTM Level 1 測試 可如期 4 月初發貨

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求，所以近期湧現超過廿間本地口罩廠，而其中一間早前已經推出預售的「SPT Mask」則在昨日（30 日）發新聞稿，表示他們生產的三層口罩已通過 ASTM F2100 測試，將會如期在 4 月初發貨。

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由本港上市公司國藥科技（08156）主理的「香港製造」SPT Mask 口罩廠，發表新聞稿指公司所生產的三層過濾口罩已經通過 ASTM F2100 測試並達到Level 1 標準，需通過 ASTM Level 1 的標準，口罩需要通過細菌過濾效率（BFE）>=95%、微粒過濾效率（PFE）>=95%、抗合成血液穿透性測試、空氣交換壓力差測試及防火性測試。而上述的認證均會印在口罩包裝盒上，以加強顧客的信心。

此外，SPT Mask 位於葵涌的無塵車間廠房已迎完成消毒程序，並可以準備正式投產，三層過濾口罩會於 31 日正式生產，首批口罩將如期於 4 月初開始發貨到取貨點。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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