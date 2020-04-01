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【疫市營商】親子餐廳營業額僅剩1成 「洗樓」宣傳加強外賣救回生意額

商管策略 19:18 2020/04/01

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新冠肺炎肆虐，主打親子市場的商舖受到極大打擊，在沙田石門經營的 KidsKiss Kingdom 親子主題餐廳並無坐以待斃，推出多項措施對抗逆市。餐廳聯合創辦人危柏熹坦言餐廳受疫情影響，今年 1 月 29 日起開始休業，期間向員工發放 2/3 薪金，直到 3 月 1 日為維持基本開支，餐廳決定再開，但生意額跌近 9 成，說：「之前 1 個月的營業額達 160 至 180 萬元，3 月份大約只做了 16 萬元生意。」

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KidsKiss Kingdom 在政府 3 月公布食肆防疫措施前，已實施多項措施，包括關閉兒童遊玩區，擴大餐飲區，後來便根據政府規定把食枱之間相隔 1.5 米、座位減半到 60 位等，惟被動策略無法挽救營業額，餐廳決定主動出擊。

危柏熹指，餐廳復業後首設外賣生意，現時 4 成營業額來自外賣，故公司會更著力外賣市場，除了上星期起通知舊客戶有外賣服務外，亦進行「洗樓」及派發傳單，客戶包括石門和第一城鄰近住戶和寫字樓。另外，每位外賣員會量度體溫，餐廳會向客人展示接單同事、廚師及外賣員的測量體溫卡，務求客人食得安心，短時間內餐廳的外賣亦會在 foodpanda 平台上架。

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門市方面，每位人客進入餐廳前都會有員工為其消毒雙手及鞋底，全場環境亦會無間斷使用在天花發出的 5 Hertz 霧化消毒系統進行持續消毒（新冠肺炎疫情前，KidsKiss Kingdom 只會在每節休息時，才使用此系統消毒。此消毒系統每月營運需花費 5 位數字）。

危柏熹說：「我們亦邀請了藝人爸爸伍文生拍攝宣傳短片，放在社交媒體宣傳。門市之前推出過一些非常受歡迎的優惠，例如堂食消費滿 100 元即可獲得 50 毫升裝抗菌消毒劑 1 支，又會天天向 50 位 65 歲長者派同款消毒劑和湯水。現在則會消費滿 60 元有 1 個印花，每 4 個印花就送小食。」

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KidsKiss Kingdom 本來預定在兒童節舉行「KidsBoss Challenge」活動，小朋友會在餐廳扮演員工，招待家人用膳，包括為家人測量體溫和消毒雙手及鞋底，再為他們製造熱狗。危柏熹說：「希望可以透過這個活動，讓小朋友學會在日常生活中如何防疫和照顧家人，又可以拉近親子關係，不過現在都改期了，希望在疫情不太緊張時才舉行。」

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撰文 : 陳文政

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