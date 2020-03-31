【附購買網址】縱橫遊賣日本高機能3層不織布口罩 售$190盒/50個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。縱橫遊就賣日本高機能3層不織布口罩 。

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大家都知縱橫遊是旅行社，今次卻開售日本口罩，會員限定價 $190 。盒。

口罩發售詳情

高機能三層不織布口罩（50枚）

價錢：會員優惠價 $190/1盒 （原價：$250）

呎寸：約17.5cm x 9.5cm

規格：BFE≥99%、PFE≥99%、PM2.5、防飛沫、防花粉、防灰塵

認證：歐盟(EN 14683)Type IIR級、符合中國(YY 0469)醫用外科口罩標準

產地：中國製造、日本空運到港

訂購方法

網上訂購 https://bit.ly/2WUExgZ

或者可以打來電話服務及報名中心 3443 0880訂購

＊約於10天後到貨，待店方職員聯絡及確認訂單後，即可前往旗下分行取貨

分行地址：

尖沙咀分行 香港九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場7樓703室 (DFS免稅店旁邊入口上電梯再轉升降機至7樓)

銅鑼灣分行 銅鑼灣百德新街恆隆中心712-713室(銅鑼灣港鐵站E出口)

▲ 自進入網址，再輸入資料

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▲ 按立即訂購即可付款

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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