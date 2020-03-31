新冠肺炎全球爆發，多國封國又封關，當零售業面臨嚴峻考驗，出口業更慘，近期可謂顆粒無收。在香港有 60 多年歷史的逢發織造業務之一是出口成衣到國外，織造總監吳錦權坦言現時情況惡劣，過往約 6 成產品會銷售至美國，部分售往歐洲，但由上星期起各地開始叫停，說：「我們是跟季度地出貨的，歐洲有不少百貨公司叫停了，英國美國那邊都是，例如我們完成了今個季度 3 成貨品，他們就叫我們先不要做了，再叫我們報數已做了多少。」

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 吳錦權。

逢發織造往時大約在 5 月份走貨，但現在突然被要求停工報數，吳錦權估計對方是想截單縮減支出，現時連下一季貨版都被叫停：「因為全世界好多地方停工，我們現時整個行業都很痛苦。例如我地本身買了材料，工廠都要付租金、人工錢，對面一停，錢流動不了，現金流一停就很麻煩。幸好最近公司有生產口罩，有新的收入，情況都不算太過被動。」

【相關文章】港產紡織品牌可重用口罩 衝出香港進軍英國馬來西亞

▲ 香港出口商會會長鮑潔鈞。

香港出口商會會長鮑潔鈞直言，業界正面臨嚴峻情況：「製衣、成衣都是有季節性的，世界多個地方封城鎖國，入口就會停，自然對方會要求我們 hold 起做好的貨，最後無論是退貨或者取消訂單也好，我們恐怕會失去整個季度的營業額。」

鮑潔鈞續稱，出口業的慘況不會好像零售業般直觀，但事實上出口業可能在新冠肺炎疫情裏更傷，中國作為生產基地在年頭長時間停工，連帶影響到香港在 2 月近乎零出口，再加上 3 月份疫情全世界爆發，業界一直開不到單去不到貨，說：「這兩個我們真是在吃『零雞蛋』，但我們依然要搵錢找數，畢竟工廠總要人工水電。希望政府、各界能適當提供援手。」

【相關文章】買衫唔買褲？在家工作・Zoom開會令T恤運動裝銷量大增

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】