卓悅部分門市開賣 BFE 98% 三層口罩 $40 盒

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。卓悅今日除例牌開售愛的家口罩外，還有一款 $40 盒的口罩在部分門市發售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在 Facebook 群組報料，指在旺角弼街卓悅分店見到一款名為 「K Disposable Medical Mask」的口罩售賣，每盒原售 $45，現特價售 $40/10個，平均每個 $4，其實不算平。根據口罩盒面說明，它採用三層設計、BFE 可達 98%，中國製造。



【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】