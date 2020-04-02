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【疫市營商】停審批中介生意急跌 轉型開外傭搜尋平台便利勞僱雙方

數碼轉型 21:54 2020/04/02

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新冠肺炎肆虐，各行業均受到疫情影響，僱傭中心亦因東南亞政府暫停外傭審批，令生意大跌。有從事外傭相關的資訊科技服務公司，就推出外傭搜尋平台，協助業界在疫情下轉型及開拓客源，平台現時已有 150 間本地僱傭中介公司試用。

搜尋平台改變傳統模式新冠肺炎肆虐，各行業均受到疫情影響，僱傭中心亦因東南亞政府暫停外傭審批，令生意大跌。有從事外傭相關的資訊科技服務公司，就推出外傭搜尋平台，協助業界在疫情下轉型及開拓客源，平台現時已有 150 間本地僱傭中心試用。

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僱主亦可輸入要求，僱傭公司會為客戶介紹合適的外傭

搜尋平台改變傳統模式

HelperDB 聯合創辦人黃海燕指，「配對平台」概念日漸普及，團隊運用多年行業經驗及汲取各方回應後，推出 HelperDB 外傭搜尋平台。有別於其他行業，聘請外傭牽涉多個機構和繁複的程序，當中介角色的僱傭中心不可或缺。因此，成立 HelperDB 是希望為僱主提供可靠快捷的方法找到適合外傭，全程由專業的僱傭中心跟進，確保外傭質素及聘請過程順利，以節省雙方金錢及時間成本。同時，可以讓業界及早適應「配對平台」的概念，有助業界開拓客源。

【相關文章】「限客令」下餐飲外賣定單急升 物流平台：送餐需求短期仍持續增加

為僱傭公司開拓新客源

海盈僱傭中心負責人周淑杭表示，自農曆新年後，到分行查詢及面見傭工的僱主人數大減，但聘請外傭的需求仍然非常大，HelperDB 成為公司有力宣傳渠道，在 3 月初已略見成效，僱主查詢數量逐步增長。透過後台操作，公司可直接上載外傭資料，而披露的資料數量及對象的最終決定權亦由公司擁有，對業界有保障。

莉安娜專業女傭僱僱公司負責人李先生指，使用 HelperDB 後，顧客的查詢率上升 15 至 20%，加上現時年輕一代大部分會使用智能手機，他相信外傭搜尋平台可為公司開拓新客源。

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HelperDB 現時有2種模式提供給客戶使用。

提供2種模式 方便僱主使用

HelperDB 現時有 2 種模式予客戶使用，分別是「基本模式」及「HelperFindMe」進階模式。在「基本模式」方面，用戶可瀏覽預先上載的外傭名單，點選要求及經系統篩選後，平台會列出外傭背景資料及自我介紹短片等，讓僱主可更全面了解外傭。如想進一步面試，僱主亦可一鍵致電或透過 WhatsApp 傳訊息予外傭所屬的僱傭中心安排。

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撰文 : 廖淑瑩

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