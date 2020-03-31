繼日本城後 實惠即時都有口罩套裝賣!

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。今日除日本城、屈臣氏有口罩賣外，連沒有開賣口罩多時的實惠，也有口罩套裝推出。

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實惠推出的O-Brush 3層過濾口罩套裝，產品如下:

O-Brush 3層過濾口罩 50件裝 x 1 盒

-符合美國標準F2101-14 ASTM Level 1

-符合歐洲標準EN14683:2014

-符合國際標準ISO 13485:2016

-BFE細菌過濾效率>99%

-尺寸17.5 x 9cm

-生產地：中國

LABO 消毒搓手液50ml x 2支

-75%高純度酒精乙醇成分 (天然庶糖酒精)

-澳洲茶樹油，具天然抗菌功能

-高效殺滅99.99%常見致病細菌

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Gidcare 70%酒精消毒殺菌棉（100片裝) x2件

-2層折疊無紡布準備墊

-含70％異丙醇

-密封包裝，安全使用

-符合國際標準

-每片尺寸: 65 x 30mm

售價 $268 套，每人限買一套。各分店有發售，詳細地址

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▲ 實惠口罩套裝

實惠表示堅尼地城、愉景新城、葵芳新都會廣場已售完。記者下午 6 時前住北角分店查詢，發現尚有此套裝售賣，沒有人排隊，可能跟售價不太吸引有關。

▲ 實惠即時都有口罩套裝賣 $268

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▲ 實惠口罩套裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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