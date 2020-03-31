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【疫市營商】名牌都捱不住！Gordon Ramsay 香港餐廳全線結業

業界頭條 16:46 2020/03/31

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新冠肺炎肆虐，不少食肆要休業甚至結業，連外國知名餐廳「過江龍」亦難以在逆市撐下去。「地獄廚神」Gordon Ramsay 在香港經營的 Bread Street Kitchen & Bar、London House、Maze Grill 餐廳 ，全部皆在香港黃金地段，中環、尖東、山頂等租金駭人的地方開舖。

可惜，在新冠肺炎疫情之下，名氣亦無法扭轉乾坤，據悉 3 間店舖將於明日（4 月 1 日）結業。不過，位於香港國際機場、提供外賣服務的 Gordon Ramsay Plane Food To Go 未知是否同時結業。

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官方網頁有告示指餐廳會暫時結束營運。

SME.hket 記者致電餐廳查詢情況，卻一直未能接通，官方網頁亦有告示指餐廳會暫時結束營運。此外，餐廳所屬集團 Dining Concepts 的網站已無法找到 3 間香港餐廳的資訊。

名廚在香港折戟沉沙亦非首例。英國名廚 Jamie Oliver 在香港尖沙咀和銅鑼灣的特許經營餐廳 Jamie's Italian 早前亦在 2 月宣布全線結業。

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BREAD STREET KITCHEN 香港店主打牛肉等食品。

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撰文 : 陳文政

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