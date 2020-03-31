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屈臣氏秘密快閃開賣日本三次元口罩 售價為 $118盒/30個

行內熱話 16:44 2020/03/31

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。繼日本城開賣日本口罩套裝後(詳見)，今日原來屈臣氏亦有秘密快閃開賣日本三次元口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 有網民在 Facebook 口罩分享區表示，今日在愉景新城和奧海城等分店，有售日本三次元口罩，售價為$118盒/30個，口罩為女裝尺寸。但注意今次屈臣氏不但沒有在 Facebook 上發布開賣，而且亦沒有展示出來，網民指需要自己向店員查詢，店員才拿出口罩來。此外，今次是只限易賞錢會員購買。

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 記者之後前住太古屈臣氏分店查詢，店員指是有口罩不時到貨，但暫時該店未收到消息返貨。亦要易賞錢會員才可購買。相信如果大家想購買的話，有 3 個條件：首先要去屈臣氏門市多口問下有沒有開賣，另外就要碰碰運氣該店有沒有返貨，最後就是閣下要是易賞錢會員才可購買。

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屈臣氏秘密快閃開賣日本三次元口罩 $118盒/30個(網民照片)

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屈臣氏秘密快閃開賣日本三次元口罩，購買日為 3 月31 日(網民照片)

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屈臣氏秘密快閃開賣日本三次元口罩 $118盒/30個(網民照片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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