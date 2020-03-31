【疫市營商】麻雀館月入千萬兼毋須停業？李根興：疫市下生意都要跌7成

各行各業做生意的方式各不相同，有賣技術的、有賣貨品的、有賣環境的，不一而足。油尖旺、深水埗等地麻雀館林立，對不賭錢的人來說甚是神秘，這些麻雀館原來間間皆「日進斗金」，新冠肺炎疫下仍可繼續營業，真入的全天候賺錢。到底麻雀館如何經營呢？盛滙商舖基金創辦人李根興為你解構。

李根興指出，麻雀館牌照在港英年代發出共 144 個，由於新牌照難以申請，又有人將牌照歸還給政府，現時全港只餘下約 60 多個麻雀館牌照。市場供應少自然間間都門庭若市，再加上麻雀館通常是自家物業，無租金成本，故經營更易賺錢。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 盛滙商舖基金創辦人李根興。

麻將館的主要賺錢方法是「抽水」，類似於抽佣。麻將館會向贏家收取 5% 贏到的賭金，而為了最大化利用這種抽佣方式，麻將館的賭法並非電影裏「鬥造牌」，沒有十三么，大四喜之類番數愈多愈好的算法，只是單純鬥快食糊。

這種賭法來自於深圳牌的碰槓牌，俗稱「跑馬仔」，只可碰不可上，開槓亦可收錢，平均 3 至 5 分鐘一局，賭金方面不同枱有不同注碼，最便宜每局港幣 100 至 200 元，旺區每局甚至可達 10,000 至 20,000 元。

【相關文章】【疫市營商】西九龍中心人跡罕至生意難做？美甲店東主：「生意升近兩成」

這種賭法對賭客來說 8 成運氣加 2 成技術，但對麻雀館老闆來說卻是財源滾滾，愈快結束一局抽佣便愈快。李根興說：「現在不少麻雀館都是由早旺到晚，以一間麻雀館 30 張枱為例，每局玩 3 至 5 分鐘，一日可以打 3,000 局。由於每局賭注不同，以平均賭注為 300/600 元計算，一局贏家收錢可達 2,700 元，抽拥便是 135 元。單是 1 天便能抽佣近 40 萬元，每個月可抽拥達 1,200 萬元。」

【相關文章】疫情下宅經濟重臨？ 電影網上播・娛樂App用戶過億



▲ 不同枱賭注不同。

疫情下麻雀館還能賺錢嗎

李根興表示麻雀館比較幸運，因為他們的牌照是「麻雀/天九牌照」，在新冠肺炎疫情裏受的規限較食店、戲院少，仍可如常開舖，但最大的問題其實是沒中國內地客，他說：「一些核心旺區的麻雀館是專做內地人生意的，因為上面無賭牌，他們會便會來香港的麻雀館打牌。有部分內地客賭得非常大，麻雀館為了做生意，就會口岸接送，包飲包食包住加送禮。現時的情況，我猜這些麻雀館生意應該跌了 7、8 成吧，而一些專做本地客的麻雀館，例如在新蒲崗、觀塘的麻雀館，人流變少，估計少了 3 、4 成以上生意了。」

【相關文章】北角商場店舖生意跌9成 店主：一日千元營業額怎交9萬元租？

【相關文章】名牌都捱不住！Gordon Ramsay 香港餐廳全線結業

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

圖片來源：wikipedia、yuen yan@flickr