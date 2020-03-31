  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】麻雀館月入千萬兼暫時毋須停業？李根興：疫市下生意都要跌7成

商管策略 19:03 2020/03/31

分享：

各行各業做生意的方式各不相同，有賣技術的、有賣貨品的、有賣環境的，不一而足。油尖旺、深水埗等地麻雀館林立，對不賭錢的人來說甚是神秘，這些麻雀館原來間間皆「日進斗金」，新冠肺炎疫下仍可繼續營業，真入的全天候賺錢。到底麻雀館如何經營呢？盛滙商舖基金創辦人李根興為你解構。

李根興指出，麻雀館牌照在港英年代發出共 144 個，由於新牌照難以申請，又有人將牌照歸還給政府，現時全港只餘下約 60 多個麻雀館牌照。市場供應少自然間間都門庭若市，再加上麻雀館通常是自家物業，無租金成本，故經營更易賺錢。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

盛滙商舖基金創辦人李根興。

麻將館的主要賺錢方法是「抽水」，類似於抽佣。麻將館會向贏家收取 5% 贏到的賭金，而為了最大化利用這種抽佣方式，麻將館的賭法並非電影裏「鬥造牌」，沒有十三么，大四喜之類番數愈多愈好的算法，只是單純鬥快食糊。

這種賭法來自於深圳牌的碰槓牌，俗稱「跑馬仔」，只可碰不可上，開槓亦可收錢，平均 3 至 5 分鐘一局，賭金方面不同枱有不同注碼，最便宜每局港幣 100 至 200 元，旺區每局甚至可達 10,000 至 20,000 元。

【相關文章】【疫市營商】西九龍中心人跡罕至生意難做？美甲店東主：「生意升近兩成」

這種賭法對賭客來說 8 成運氣加 2 成技術，但對麻雀館老闆來說卻是財源滾滾，愈快結束一局抽佣便愈快。李根興說：「現在不少麻雀館都是由早旺到晚，以一間麻雀館 30  張枱為例，每局玩 3 至 5 分鐘，一日可以打 3,000 局。由於每局賭注不同，以平均賭注為 300/600 元計算，一局贏家收錢可達 2,700 元，抽拥便是 135 元。單是 1 天便能抽佣近 40 萬元，每個月可抽拥達 1,200 萬元。」

【相關文章】疫情下宅經濟重臨？ 電影網上播・娛樂App用戶過億
 

不同枱賭注不同。

疫情下麻雀館還能賺錢嗎

李根興表示麻雀館比較幸運，因為他們的牌照是「麻雀/天九牌照」，在新冠肺炎疫情裏受的規限較食店、戲院少，仍可如常開舖，但最大的問題其實是沒中國內地客，他說：「一些核心旺區的麻雀館是專做內地人生意的，因為上面無賭牌，他們會便會來香港的麻雀館打牌。有部分內地客賭得非常大，麻雀館為了做生意，就會口岸接送，包飲包食包住加送禮。現時的情況，我猜這些麻雀館生意應該跌了 7、8 成吧，而一些專做本地客的麻雀館，例如在新蒲崗、觀塘的麻雀館，人流變少，估計少了 3 、4 成以上生意了。」

【相關文章】北角商場店舖生意跌9成 店主：一日千元營業額怎交9萬元租

【相關文章】名牌都捱不住！Gordon Ramsay 香港餐廳全線結業

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

圖片來源：wikipedia、yuen yan@flickr

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】顧客排隊有機勸喻驅散？食店閘門控制堂食兼推外賣優惠「見招拆招」
2020/03/30
【疫市營商】顧客排隊有機勸喻驅散？食店閘門控制堂食兼推外賣優惠「見招拆招」
【疫市營商】奢侈品牌也轉型 LV首場網上直播逾萬人即時收看
2020/03/31
【疫市營商】奢侈品牌也轉型 LV首場網上直播逾萬人即時收看
商舖 疫情 李根興 口岸 麻將

上一篇文章

【SME學堂】Pornhub免費升級會員 獲客成本大降除笨有精

下一篇文章

【SME學堂】買衫唔買褲？在家工作・Zoom開會令T恤運動裝銷量大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹