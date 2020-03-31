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【SME學堂】Pornhub免費升級會員 獲客成本大降除笨有精

商管策略 21:01 2020/03/31

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出，自然對網上服務需求大增。成人網站 Pornhub 早前向全球用戶免費開放 Pornhub Premium 服務，推廣期至 4 月 23 日。公司亦曾經多次推出免費升級服務，吸引不少用戶使用，而公司推出服務的背後亦涉及「獲客成本」（Customer acquisition cost，簡稱 CAC）令公司的用戶大增。

認識獲客成本

「獲客成本」是指要得到每外新用戶需要花費的成本。即是「公司推廣費用」除以「新增的用戶數」，而在新冠肺炎疫情下導致需求上升時推出免費升級的策略，能夠有效降低獲客成本。對於成人網站來說，要製作付費廣告並非易事，因為大部分推廣渠道都會隱藏這些廣告，因此 Pornhub 推出免費 Premium 方案。

【相關文章】免費顧客真著數？3 種「免費」模式令企業賺更多

網站推出免費 Premium 方案，以目前網站的月費計算，即每名用戶只花 9.99 美元，而推出免費計劃有以下 4 個好處：

(1) 準確找到目標用戶

此方法可以準確找出有需求的用戶，讓他們立即註冊成 Premium 會員，而且即使用戶在 1 個月後沒有續約，Pornhub 也知道可以在合適的地方找到「可能有興趣付費的高潛力用戶」大力推廣，相比在大量用戶中尋找容易得多，更不用說增加的流量帶來的廣告費及用戶數據。

(2) 配合熱門話題作推廣

Pornhub 因疫情推出免費計劃，即使消息未能針對目標用戶，消息也可以免費散佈出去，變相令公司可以節省在宣傳上的開支。

【相關文章】美國星巴克賣特色禮物卡 每年多賺400億元！

(3) 節省廣告費用

公司這樣做除了只為每同用戶花費 9.99 美元以外，還有重大分別是廣告費是要「先付錢但未知成效如何」，但是送出 1 個月免費會員是「先得到用戶，之後再計算虧蝕多少」。

(4) 建立公司形象

公司在新冠肺炎疫情下推出免費計劃，除了吸引用戶使用外，亦可人令用戶對公司的好感度及品牌認知度提升。

Pornhub 推出免費計劃後，首日的流量馬上大幅增加 57%，而西班牙、法國獲得 Pornhub 提供免費高級會員後，流量分別增加 61.3% 及 38.2%，相當於有數百萬人註冊了這項服務。

【相關文章】善用社交媒體創品牌價值 紐約紅牛足球隊的故事

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Photo：Pornhub Insights、shutterstock

撰文 : 廖淑瑩

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