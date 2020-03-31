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【疫市營商】奢侈品牌也轉型 LV首場網上直播逾萬人即時收看

商管策略 12:19 2020/03/31

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絕大部分行業生意因新冠肺炎疫情下受嚴重打擊，亦令企業開拓新的銷售模式，連奢侈品牌亦要在網上進行直播推廣，吸引消費者。Louis Vuitton 早前就在網上進行首場直播，吸引 1.5 萬人次觀看。

善用網絡平台吸引消費者

LV 在中國內地購物和社交平台「小紅書」合作在網上直播，成為首個在平台上進行直播的奢侈品牌，之後有近 30 個奢侈品牌進駐小紅書。LV 在去年 5 月已加入平台，合作推出了官方帳戶，目前 LV 已經在小紅書發布 108 篇貼文，fans 超過 13 萬，成為平台上擁有最多粉絲的奢侈品官方帳戶。

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LV在小紅書平台上擁有13萬粉絲

LV 指，品牌一直在尋找適合平台的溝通方式與用戶溝通，例如在小紅書上的貼文中運用較多 emoji，文字風格較輕鬆有趣，吸引不少 fans。LV認為直播是現時貼近消費者生活的互動方式，所以決定首次以直播的形式與消費者互動。

由於新冠肺炎疫情期間有些顧客無法親往店鋪購物，於是品牌需要嘗試不同的溝通方法。例如在巴黎時裝周期間 LV 嘗試用微信小程序《雲看秀》，並邀請明星一起觀看，而小紅書直播是品牌新嘗試之一。

【相關文章】Chanel．Gucci・Hermes 相繼宣布停產 奢侈品品牌數碼轉型成趨勢？

不直接說出價格 強調互動性

LV 的網上直播與大部分品牌相似，主要介紹產品的細節及搭配要點。跟其他直播不同的是，主播並沒有直接介紹產品的價格，但客服會在主播介紹產品時在評論區放上商品信息及價格。大部分品牌會在直播中強調商品的優惠吸引消費者購買，LV 則表示希望跟消費者加強溝通互動，故在直播中設立專門的問答環節。

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主播在直播大並未有說出商品的價格，介紹產品細節及搭配要點為主

容易掌控銷售渠道

LV 進入中國市場近30年，一直都以較「王道」手法營銷，近期以用小紅書等新興社交平台直播，除了可減少跟同行間的比較，同時能容易掌握銷售渠道。小紅書雖然有電貿商城可供第三方商家和自營供應商進駐，但平台最主要功能是生活平台而非純「賣嘢」的電商，因此小紅書的直播比其他電商上的直播更加「中性」。

即使 LV 要在小紅書上售賣產品，消費者需要跳轉至品牌官網，而非在平台內完成購買，這意味 LV 仍能控制銷售渠道，這對奢侈品牌至關重要。

【相關文章】最大「金主」內地客絕跡全球奢侈品市場至少跌 8 成

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Photo：Louis Vuitton

撰文 : 廖淑瑩

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