【疫市營商】卓悅指定分店快閃出售香港品牌愛的家口罩

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（3 月 31 日）在官方 Facebook 專頁公布，今日將會快閃出售香港品牌「愛的家」 FAMILY MASK 一次性醫用口罩，口罩 BFE / PFE > 99%、取得國際級檢測機構 SGS 驗證，口罩尺寸為 175mm x 95mm，現貨出售，數量有限，售完即止。

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口罩詳情及指定出售分店：

銅鑼灣渣甸坊 5 號及 7 號地下

愛的家FAMILY MASK 一次性醫用口罩 50 個；每盒港幣 188 元，每人每日限買 1 盒

以上產品毋須在門外排隊領籌，不過數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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