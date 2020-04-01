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【疫市營商】香港竹紙巾品牌研究廚紙做口罩濾芯 環保兼顧防病毒能力

商管策略 11:11 2020/04/01

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新冠肺炎持續，市面一罩難求，除了市面難買到口罩外，使用不可降解的塑膠作為濾芯材料的口罩亦帶來環保問題，當全港頻密使用口罩的話，甚至會構成環保災難。有本地竹紙巾公司研究用廚房紙產品做口罩濾芯，盼能一次過解決上述問題。

專營竹紙巾的本地公司 Pure Bamboo，其創辦人莫蕊圖（Jennifer）說：「相比於樹木，竹作為紙巾原材料有多項優勢，一來它生長速度快，二來砍伐後毋須像樹般要重新栽種，靜待竹根重新長回來即可，長遠來說比樹木更環保。當我們都用竹做材料時，自然能保護到更多樹。我們希望能夠做到滿足自己需求之餘，又可以保護到地球環境，做到可持續發展。」

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Pure Bamboo 創辦人莫蕊圖 (Jennifer)。

疫情下紙巾需求急升

今年年初疫情蔓延，紙巾雖不是第一線抗疫產品亦同樣被瘋搶，Pure Bamboo 在新年期間生意額大升 4 成，她說：「網店接了很多定單，就連推廣用的竹紙巾福袋都被人搶購，賣完後更日日有人問何時返貨。新年時運輸團隊休息，結果當時我們除了要不停回覆查詢外，更要親力親為做埋運輸，情況從未試過。」

研究製作可重用口罩

眼見全民瘋搶口罩，Pure Bamboo 亦想為對抗疫情新冠肺炎出一份力。莫蕊圖擔憂，若然每人每天都丟棄 1 個口罩的話會對環境造成過大負荷，遂開始研究製作可重用口罩，她嘆息：「我自己都買不到口罩，其實真的會很徬徨。又剛好之前看到了 K Kwong 分享的資訊，得知廚紙作為口罩濾芯可以有外科口罩 7 成過濾能力，正好我們廚紙上市了，便心想不如造一個可重用口罩，解決到市民需要之餘，竹紙巾濾芯又更加環保。」

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Pure Bamboo 的新產品，廚紙和卷紙。

想到便做，莫蕊圖參考市面的布口罩設計尋找合適布料，並聯絡裁縫嘗試做出布口罩袋，她指出布口罩袋最重要是外層疏水層和內層的吸水層，但要用什麼布料都要研究一番，她說：「其實有些布口罩一直用了不合適的布料，例如用上縮骨遮布料，疏水是可以，但它們不僅會令呼吸困難，當中更加有膠；內層吸水汽的通常會是用白棉布，但其實又有沒經過化學品漂染呢？」

她強調自己做紙巾，知道紙巾的顏色本身不會是白色，是為了美觀、乾淨的感覺，經過漂染後才會呈現出白色。既然我用的竹紙巾是零漂染，自然不希望內層棉布是經過漂染，何況你用時要貼在口鼻整日，如果口罩又有膠又有化學品的話，可能戴得久還會出現其他問題。

Jennifer 坦言自己沒有相關知識，只能慢慢惡補知識並尋找合規格的理想布料。另一方面，竹紙巾作為濾芯更加是重中之重，能否成事當然要知道它的過濾能力，要進行 BFE 等相關測試。

【相關文章】可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答

竹紙巾無經過漂染，所以顏色不是白色。

不過，送往實驗室測試所費不菲，在香港做一次要大約 9,000 元。但為了帶給消費者信心，實在不能不做，現時不少口罩品牌都在排隊測試濾芯效能，所以就算 Pure Bamboo 已將樣本送往測試，結果都要在 1 個月後能知道。

既然決定要做口罩，便斷不能馬虎、閉門造車。莫蕊圖其後更相約 K Kwong 會面，向他詢問專業意見。  K Kwong 估計 Pure Bamboo 的廚紙纖維密度甚至可稍勝同類產品，惟自製布口罩的設計鐵定不過關，因呼吸時空氣有可能在不透過濾芯的情況下進入口鼻。

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知錯便立即改正，既然明白自製布口罩的設計不可行，莫蕊圖便索性使用 K Kwong 發明並免費發布的 HK Mask 圖樣，未來以 HK Mask 型的布口罩搭配竹廚紙濾芯。

用 1 張廚紙做濾芯有 7 成外科口罩過濾能力，2 張廚紙更達 9 成。如果測試結果理想，或者便能夠解決掉口罩不夠用和不環保的問題。在研究可重用口罩的過程間雖然跌跌撞撞，但若然 Pure Bamboo 能為香港出一分力，Jennifer 亦甘之如飴。

【相關文章】環保商機：竹紙巾打入香港 拓新市場兼拯救地球

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撰文 : 陳文政

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