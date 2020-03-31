【SME學堂】買衫唔買褲？在家工作・Zoom開會令T恤運動裝銷量大增

新冠肺炎肆虐全球，不少企業採取「在家工作」（home office）安排，這亦間接改變消費者購買服飾的傾向。有零售商發現，在肺炎疫情期間 T 恤、恤衫等上衣的銷量顯著上升，相反褲、裙等下裝的銷情未有增長。

在家開會只需買上衣

美國零售商沃爾瑪 (Wal-Mart) 企業事務執行副總裁 Dan Bartlett 表示，隨著疫情爆發改變了顧客購買服裝的傾向，當中上衣的銷情比下裝好。他估計，「在家工作」的措施是導致這個現象出現的原因。員工毋須通勤上班回公司，改用的視像會議軟件開會等工作模式，故他們只需打扮上半身，才導致這個有趣的趨勢出現。

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▲ 「在家工作」間接造成消費者只買上衣的現象

除了上衣、日用品及清潔用品的銷售有增長外，Dan Bartlett 指「宅經濟」也帶動 DVD 、手工藝用品，甚至 Switch 遊戲機等娛樂消閒產品的銷量。

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消費者選擇「實用服裝」

在新冠肺炎疫情下，不僅有只買上衣，不買下裝的奇特傾向，還有消費者亦重視服飾的實用性。美國第二大零售百貨集團 Target 透露，運動服及睡衣的銷售量比起其他類型的服飾大幅增長，因為市民現時留在家中時間比過去較長。

《女裝日報》報道，美國服裝品牌 Aeropostale 指，自新冠肺炎疫情爆發後，女性運動褲的銷量增長 23%；英國時尚電商 Net-a-porter 表示，運動服的銷量暴增 40%，即使沒有折扣的產品仍然暢銷。

事實上，Aeropostale 等時裝零售商的營業額一直靠商場舖銷售，電貿興起加上近期肺炎疫情進一步打擊銷情；如今發現新「商機」，自然不會放過。

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