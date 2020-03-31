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J&K Home 口罩開倉活動 發售多款日本口罩套裝

行內熱話 02:25 2020/03/31

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。J&K Home 就！在 FB 表示舉行開倉活動，售賣口本口罩抗疫套裝。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

J&K Home 一直售賣日、韓貨品，近來有一批口罩和防疫用品返貨，就大搞開倉活動。開售發售口罩套裝如下:

【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

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【速購攻略】日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

開倉活動詳情

時間: 1/4 (星期三) 12:00pm-2:00pm
地址: 香港新界葵涌大連排道21-23號 宏達工業中心1106A室
(請留意時間，只在限定時間出售)

每人限購一套,先到先得，不設留貨, 售完即止 

【相關內容】Dr. Mask  訂購售價為 $120盒/50個  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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