100% 台灣製造! 港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個 部分口罩已到台灣倉

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。除港產口罩外，近來多了香港牌子在內地生產口罩，售價亦只需 $200 以下。香港口罩品牌 accmask，在 FB 宣布推出 100% 台灣製造的港牌口罩。

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accmask 上年開始夥拍台灣順易利口罩工廠，希望為香港提供有品質保證的口罩。順易利口罩工廠為台灣政府選用的 15 間口罩廠之一，是 GMP 工廠，並通過CE ISO13485:2003認證。順易利口罩工廠擁有許可證核准字號：衛署醫器製壹字第004239號，出產口罩皆符合台灣CNS14774／CNS14775標準。

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此外，accmask 亦會採用台灣原料製作，因此 accmask 在質素上不但較國內廠商優勝，亦應該比剛開始做口罩的一眾港產口罩廠佔優。

▲ 廠方合作台灣口罩廠的證書

▲ 港牌 accmask 跟順易利口罩工廠合作

不過，現時台灣還是宣布限制口罩出口，因此 accmask 在台灣宣布解封口罩出境限制之前，不會預收訂金。accmask 希望在台灣解封口罩出口限制後 (預計4月底)，會第一時間把口罩送達抵港。更新消息是，廠方指已有部分口罩到達台灣貨倉，當口罩出口限制解除後，就可以盡快供應。

如成為第一批訂購accmask，買家可先到官方網站留下電郵，當一有新消息便會通知大家。

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▲ accmask 口罩已到台灣倉

▲ 港牌 accmask Level 1 口罩平售 $88/50個

首批特別版的 accmask 口罩，將售 $88，並分成人和兒童口罩，向限賣 1000 盒。

▲ 港牌 accmask Level 1 口罩分成人和小童版

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accmask 成人/兒童限量口罩詳細資料

．50片/盒 (非每片獨立包裝)

．預售特別版售價為$88/盒

．尺寸：9.5x17.5厘米（成人）／9x14.5厘米（兒童）

．材質：聚丙烯無紡布｜鼻架：樹脂｜耳帶：聚氨酯

．採用三層結構和高品質過濾器，牢固防護

．不含乳膠

．不含玻璃纖維

．細菌遮蔽率：99% (採用99％截止過濾器)

．由台灣 GMP 工廠製造，獲選為台灣政府生產口罩的工廠15間之1

．通過 CE ISO13485:200 3認證

．符合台灣 CNS14774／CNS14775 標準。猶如台灣版本 ASTM Level 1

．台灣許可證核准字號：衛署醫器製壹字第004239號

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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