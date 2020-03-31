  • 20°C
香港時間 : 2020331日 (二) 01:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Pasión 發聲明: 只會在 HKTV Mall 和指定零售商發售

業界頭條 00:45 2020/03/31

分享：

新港產口罩 Pasión 因口罩售價不高於 $120 盒/50個 (詳情按此瀏覽)，吸引不少市民注意，同時亦引來騙徒行騙。Pasión 遂發表聲明，提示消費者要小心。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Pasión 的聲明如下:

【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

「近日本公司接獲查詢，消費者聲稱透過未經授權渠道預付購買Pasión口罩，但沒有收到任何貨品。就此Pasión向公眾發表聲明：

1. Pasión只會透過指定零售商及網上平台HKTVmall發售口罩
2. 除了上述銷售渠道，Pasión並沒有授權予其他渠道售賣或預訂口罩

為免受騙，請於付款之前密切留意未經授權賣方的欺詐手法。

Pasión了解各位對口罩的急切需求，並一直積極開拓零售渠道以供市民大眾購買。敬請閣下透過授權賣家購買Pasión口罩，以保障閣下之利益。

如果您有疑問，我們強烈建議您通過致電(852) 2455 4888與我們聯繫，或發送電子郵件至welcome@pasioncare.com與Pasión聯繫。

對於透過未經授權人士或經銷商購買的任何Pasión產品，Pasión均不負責及不提供任何保障。

Pasión保留追究任何未經授權賣家的法律權利。」

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

【速購攻略】日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

日本城都造口罩! 用家必知 JHC 自家產口罩 5 大要點
2020/03/30
日本城都造口罩! 用家必知 JHC 自家產口罩 5 大要點
【疫市營商】盾牌周三開賣成人口罩售價250港元起
2020/03/30
【疫市營商】盾牌周三開賣成人口罩售價250港元起
每個售 $3 ! SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 被選中市民四月初有貨
今日
每個售 $3 ! SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 被選中市民四月初有貨
藥房開賣日本成人 3D 口罩 14 片裝 每包售 $50 起
2020/03/30
藥房開賣日本成人 3D 口罩 14 片裝 每包售 $50 起
疫情 口罩 香港 HKTV Mall 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

每個售 $3 ! SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 被選中市民四月初有貨

下一篇文章

【附訂購連結】Dr. Mask 打造口罩社會企業 口罩訂購售價為 $120盒/50個 5 月發貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹