Pasión 發聲明: 只會在 HKTV Mall 和指定零售商發售

新港產口罩 Pasión 因口罩售價不高於 $120 盒/50個 (詳情按此瀏覽)，吸引不少市民注意，同時亦引來騙徒行騙。Pasión 遂發表聲明，提示消費者要小心。

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Pasión 的聲明如下:

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「近日本公司接獲查詢，消費者聲稱透過未經授權渠道預付購買Pasión口罩，但沒有收到任何貨品。就此Pasión向公眾發表聲明：

1. Pasión只會透過指定零售商及網上平台HKTVmall發售口罩

2. 除了上述銷售渠道，Pasión並沒有授權予其他渠道售賣或預訂口罩

為免受騙，請於付款之前密切留意未經授權賣方的欺詐手法。

Pasión了解各位對口罩的急切需求，並一直積極開拓零售渠道以供市民大眾購買。敬請閣下透過授權賣家購買Pasión口罩，以保障閣下之利益。

如果您有疑問，我們強烈建議您通過致電(852) 2455 4888與我們聯繫，或發送電子郵件至welcome@pasioncare.com與Pasión聯繫。

對於透過未經授權人士或經銷商購買的任何Pasión產品，Pasión均不負責及不提供任何保障。

Pasión保留追究任何未經授權賣家的法律權利。」

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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