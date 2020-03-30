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【疫市營商】顧客排隊有機勸喻驅散？食店閘門控制堂食兼推外賣優惠「見招拆招」

商管策略 20:20 2020/03/30

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新冠肺炎肆虐，政府推出新一輪防疫措施，除了要求食店一枱不能坐超過 4 人、每枱相隔 1.5 米外，又要求市民不能在公眾地方多於 4 人聚集，但一些熱門食肆的人流一直川流不息，日日大排長龍；有中小型食肆指有顧客等外賣時遭警員驅散，更有冰室半小時內兩遭警方巡查。為防止客人觸犯條例，有店舖推多項措施。

位於深水埗的公和荳品廠連奪多年米芝蓮推介小食，天天人流不斷，但政府最新防疫措施卻要求市民不能在公眾地方多於 4 人聚集，有傳有食肆門外有客人排隊後即受警方勸喻甚至驅散。

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公和荳品廠董事蘇意霞（Renee）說：「我們的情況好點，因為我們剛在舊舖旁開了新舖，能夠分流客人，新舖專做堂食，現在都在門口貼上告示、搬枱『閘住』門口不讓太多人進入，不然真會有人想衝入來的。新規矩下大家要坐得開一點，大家都要守規矩。」

【相關文章】【疫市營商】荳品店「在家自救早餐」・特色口罩套 挽人氣谷生意

現時店內不是張張枱也可以坐了。

蘇意霞又指，現時荳品廠不會讓人在門口聚集，想等位就會客人先在附近逛一逛，亦不設派籌，防止客人等位聚在門口，不然有警察過來勸喻的話，就會令食店氣氛產生變化。這種情況可免則免，寧願自己做多一點。

公和荳品因應新措施更推出外賣優惠，外賣不收盒錢之餘，部分食物例如豆腐在外賣時份量會比堂食再多一件，刺激客人買外賣，減輕堂食壓力。

【相關文章】【疫市營商】餐廳小店加強防疫增推廣 有策略淡市生意回升兩成

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撰文 : 陳文政

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