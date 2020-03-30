消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港品牌 EG 表示，即將開賣口罩。

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EG 在 FB 表示，即將推出 1700 盒現貨口罩，以 $100 發售，每盒有50 個。每人限購一盒。售完即止。EG 口罩曾被消委會推薦，獲 4 星級數。但據知廠方曾改變產地來源。

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口罩規格

每盒50個 (非獨立裝)

-白色口罩

-三層式掛耳

-中國ISO醫療級工廠生產

-BFE>95%

-PFE>97%

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發售詳情:

開售日期: 2020年4月2日11:00 a.m

購買方法：

第一步:【Like & Share / 讚好&分享】

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第二步: 進入購買連結: www.egihk.net 購買(每人限購一盒)

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換購方法:

買家須於購買兩星期內 (4月5日至4月18日，公眾假期休息)，帶同身份證正本自行到旺角換領中心換購，換領中心須另收$5手續費，取貨時付款

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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