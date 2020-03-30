  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 21:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

業界頭條 20:29 2020/03/30

分享：

 受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港品牌 EG 表示，即將開賣口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 EG 在 FB 表示，即將推出 1700 盒現貨口罩，以 $100 發售，每盒有50 個。每人限購一盒。售完即止。EG 口罩曾被消委會推薦，獲 4 星級數。但據知廠方曾改變產地來源。

【相關內容】連 SUZURAN VFE/BFE/PFE 99% 日本口罩 30 個! 日本城新口罩套裝售$168

口罩規格

每盒50個 (非獨立裝)
-白色口罩
-三層式掛耳
-中國ISO醫療級工廠生產
-BFE>95%
-PFE>97%

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

發售詳情:

開售日期: 2020年4月2日11:00 a.m
購買方法：
第一步:【Like & Share / 讚好&分享】
- 讚好及公開分享貼文(詳情按此)
- 讚好 EG 驅蚊帶 . EG Anti Mosquito Bracelet(詳情按此)
第二步:  進入購買連結: www.egihk.net  購買(每人限購一盒)

【相關內容】開賣港牌 EX-ProShield 口罩 最平 $127 一盒

換購方法:

買家須於購買兩星期內 (4月5日至4月18日，公眾假期休息)，帶同身份證正本自行到旺角換領中心換購，換領中心須另收$5手續費，取貨時付款

【相關內容】開賣日本成人 3D 口罩 14 片裝 每包售 $50 起

【相關內容】日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

港產口罩廠 Oxyair 口罩Logo 放左/右都有得揀? 4 月首批開賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個
今日
港產口罩廠 Oxyair 口罩Logo 放左/右都有得揀? 4 月首批開賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個
網店大搞眾籌 推自家品牌 N95 級口罩售 $165 盒/50 個
今日
網店大搞眾籌 推自家品牌 N95 級口罩售 $165 盒/50 個
SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 每個售 $3 被選中市民四月初有貨
今日
SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 每個售 $3 被選中市民四月初有貨
藥房開賣日本成人 3D 口罩 14 片裝 每包售 $50 起
今日
藥房開賣日本成人 3D 口罩 14 片裝 每包售 $50 起
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹