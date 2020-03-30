藥房開賣日本成人 3D 口罩 14 片裝 每包售 $50 起

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。國偉香港中西藥有限公司在網店上，發售日本成人 3D 口罩 14 片裝。

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國偉香港中西藥有限公司在香港有 2 間分店，在網店同樣有貨物出售。今次店方發售的是日本成人 3D 口罩 14 片裝，每包$68，購買 3 包則每包 $60 ﹔6 包則每包 $50。口罩可在門市或網站購買，截稿前網站仍有貨。

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店方指日本成人 3D 口罩 14 片装採用三層構造，有效阻隔 99% 飛沫及空氣中縣浮粒子，塵埃，花粉和病菌。外層防水，有效阻隔口水，飛沬﹔中間濾菌網層，高效能阻隔空氣中縣浮粒子，塵埃，花粉和病菌。內層親膚纖維，透氣不焗身。彈性柔軟耳掛，長時間佩戴不會引起耳痛。店方沒有提供口罩牌子，看包裝似是 Daiso 出品，相信是中國製造。

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口罩其他規格

-PM2.5 高密度材質

-BFE 95%

-PFE 98%

-尺寸:14.5 cm x 9cm /17.5 x 9cm (限門市發售)

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查詢:35719313

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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