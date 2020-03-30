【疫市營商】 繼旅遊業後受影響最大 外傭中介公司：政府無支援等倒閉

新冠肺炎肆虐，各行各業經營大受影響，外傭中介行業亦不例外。有僱傭公司負責人指，他們是繼旅遊行業之後最大影響的行業，生意跌過 5 成，預計有 1 至 2 成同業要倒閉。

政府停審批 外傭中心生意受影響

海盈僱傭中心負責人周淑杭（Henry）表示，隨著新冠肺炎疫情爆發對業界有不同程度的影響。例如在 2月後期，印尼、菲律賓的政府部門關閉外傭網上申審批系統後，直接影響公司 3 至 4 成的生意。他預料，4 至 5 月外傭中心的生意的跌幅由 5 成擴大至 7 至 8 成，甚至有 1 至 2 成公司會倒閉。

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政府對行業零支援

現時政府推出各項措施支援業界，但周淑杭坦言「僱傭行業一毫子都無」。他希望政府的防疫基金可以將僱傭行業納入資助支援中，政府可跟印尼、菲律賓政府溝通，例如審批系統重開的時間，助行業早作準備。

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