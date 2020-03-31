每個售 $3 ! SOSo Mask Level 2 口罩開賣 FAQ! 被選中市民四月初有貨

SOSo Mask 逆境同行公布首階段口罩開售詳情！不過 SOSo Mask 逆境同行開售口罩的方法有點特別，就是任何曾在3 月 30 日下午 12 時前讚好、分享或有於上星期五（3 月 27 日 ）下午 1 時 59 分之 FB post 的朋友，將會於今日起收到品牌團隊之購買私訊，憑該短訊最多購買 4 盒口罩的。

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想知其他 SOSo Mask 逆境同行口罩開售詳情，請看以下 FAQ:

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Q1：SOSo Mask 逆境同行是由那個企業或團體經營？

A1：當中由香港家庭教育學院及新思維共同設立。

Q2：SOSo Mask 逆境同行口罩會推出那些產品？

A2：當中會推出成人（170 x 95）及港童（142 x 85）兩款口罩。

Q3：SOSo Mask 逆境同行口罩規格是怎樣？

A3：品牌表明 BFE 規格達 99.9%，不論成人或兒童口罩均採用同一規格。

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Q4：SOSo Mask 逆境同行口罩會在何時銷售？

A4：品牌 3 月 30 日公布的首階段開售詳情，提及任何曾在 3 月 30 日 下午 12 時前讚好、分享或有留言於上星期五（3 月 27 日 ）下午 1 時 59 分之 FB post 的朋友，將會於今日起收到品牌團隊之購買私訊，憑該短訊最多購買 4 盒成人及港童口罩。如未能在首階段訂購的朋友，品牌將會完成首階段分銷後，盡快推出第二階段的銷售方式。

Q5：SOSo Mask 逆境同行口罩售價為何？

A5：不論成人及港童口罩，售價同為每個 HK$3。

Q6：訂購 SOSo Mask 逆境同行口罩可以怎樣取貨？

Q6：顧客可選擇自取、速遞上門兩個取貨選項。如自取者將根據指定時間，前往油麻地廣東道取貨，詳細地址將個別聯絡；￼￼￼￼選擇速遞上門的話，購買者則需自行負責運費。

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Q7：訂購 SOSo Mask 逆境同行口罩可以怎樣付款？

A7：如自取的話，可於取貨當天以現金支付；如為￼速遞上門的話，只要在發貨前一天以 PayMe 或轉數快付款便可，然後次日就會發貨。

Q8：SOSo Mask 逆境同行口罩的取貨日期為何？

A8：如只訂購成人口罩的話，取貨日期為 4 月 3 日起（請根據指定時間取貨）；如只訂購港童口罩或成人加港童口罩組合，取貨日期為則 4 月 15 日起。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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