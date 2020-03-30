港人有更多口罩用啦! 嘉華國際資助 370 萬予東華三院建口罩廠 預計 6 月試產月產 220 萬個

現時雖然有數以十個的本地品牌生產口罩，但對於面對新冠肺炎這場不知何時會完的疫情，有多一個本地品牌投身生產口罩的行列，絕對百利而無一害。嘉華集團宣布透過「嘉華國際抗疫基金」，資助東華三院 HK$370 萬為旗下一間綜合職業復康中心的部份工場位置，改建為口罩生產工廠，預計 6 月試產。如成功試產及取得相關認證的話，有望於 7 月正式投產的。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

嘉華集團宣布透過「嘉華國際抗疫基金」，資助東華三院 $370 萬為旗下一間綜合職業復康中心的部份工場位置，改建為口罩生產工廠。當中會將東華三院位於香港仔的賽馬會藝進綜合職業復康中心的部份工場位置，改建為無塵空間，並成功聯絡口罩製造機器及物料供應商，以及得到香港生產力促進局的技術支持，開展口罩生產進程。

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

該口罩工廠預計於 6 月試產，若成功試產及取得相關認證，就可望於 7 月正式投產，預計醫療級口罩月產能最多可達 220 萬個，特別的是，東華三院希望透過此項目為殘疾人士提供工作培訓機會，協助日後投身職場，能夠融入社會自力更生。

此前「嘉華國際抗疫基金」在疫情期間已支援中港各地的抗疫工作，如捐款予廣東省和上海市等疫區進行防控工作，又或者加強集團香港及內地辦公室的防疫措施，包括加強消毒及向同事派發口罩和消毒液等防疫用品的，以及有嘉華國際義工隊搜羅物資捐贈疫區，同心抗疫。

【相關內容】開賣港牌 EX-ProShield 口罩 最平 $127 一盒

【速購攻略】日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】