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【疫市營商】盾牌周三開賣成人口罩售價250港元起

行內熱話 15:48 2020/03/30

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需要購買成人口罩的朋友留意！SME.hket 記者早前收到盾牌 Facebook專頁留言，提及 4 月 1 日（星期三）會開賣兩款成人口罩，分別為 Level 1（每盒售價港幣 250 元）及 Level 2 （每盒售價 300 元）。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

盾牌專頁留言除提及 4 月 1 日（星期三）會開賣 Level 1（每盒售港幣 250 元）及 Level 2 （每盒售港幣 300 元）兩款成人口罩外，也指當中並非獨立包裝，而是散裝 50 個再入膠袋在盒中售賣，因此需要購買成人口罩的朋友務必考慮清楚才購買。

【相關文章】可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答

至於這些盾牌口罩在那裡購得呢？當中也一如以往需到 Ashop.com.hk 地址（新界粉嶺安樂村樂業路 8 號豐樂工貿中心 308 室）購買，營業時間為星期一至五上午 9 時至下午 1 時、下午 2 時至下午 6 時，以及星期六上午 9 時至下午 1 時。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 蘇家華

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

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