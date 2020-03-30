【疫市營商】盾牌周三開賣成人口罩售價250港元起

需要購買成人口罩的朋友留意！SME.hket 記者早前收到盾牌 Facebook專頁留言，提及 4 月 1 日（星期三）會開賣兩款成人口罩，分別為 Level 1（每盒售價港幣 250 元）及 Level 2 （每盒售價 300 元）。

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盾牌專頁留言除提及 4 月 1 日（星期三）會開賣 Level 1（每盒售港幣 250 元）及 Level 2 （每盒售港幣 300 元）兩款成人口罩外，也指當中並非獨立包裝，而是散裝 50 個再入膠袋在盒中售賣，因此需要購買成人口罩的朋友務必考慮清楚才購買。

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至於這些盾牌口罩在那裡購得呢？當中也一如以往需到 Ashop.com.hk 地址（新界粉嶺安樂村樂業路 8 號豐樂工貿中心 308 室）購買，營業時間為星期一至五上午 9 時至下午 1 時、下午 2 時至下午 6 時，以及星期六上午 9 時至下午 1 時。

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