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日本城都造口罩! 用家必知 JHC 自家產口罩 5 大要點

業界頭條 16:40 2020/03/30

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。JHC 日本城就表示，有意設立口罩生產線。

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早前 JHC 日本城母公司國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞接受本刊專訪時，提到日本城有意設立口罩生產線，預料 4 月初公布有關生產詳情。下文就為大家整合日本城生產自家口罩的 5 大要點。

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日本城生產自家口罩的 5 大要點：

1）日本城設立的口罩生產線已計劃得「七七八八」，預料 4 月初公布有關生產詳情。

2）集團已斥資百多萬購置生產口罩的機器，並有製造口罩的原料在手。

3）口罩核心材料—熔噴布的供應是否穩定，或成日本城生產自家口罩的憂慮。基於現時熔噴布價格高企，因此都擔心生產出來的口罩欠競爭力，故需作出審慎平衡及思考。

4）口罩現作為戰略物資的情況下，如香港有自家出品的話是會妥當得多。

5）集團擁有塑膠廠，已備生產線及團隊，加上有門店銷售網絡以及售賣口罩經驗，因此當中會成日本城生產自家口罩的優勢。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 蘇家華

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