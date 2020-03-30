【疫市營商】理髮廳淡市大膽加碼宣傳 逆市成功爭取返頭客

新冠肺炎肆虐，人人家居工作不敢外出，出外遊玩又大減，連帶令髮型等造型行業陷入低潮。普通髮型屋苦苦守業，但竟然有主打中高檔的理髮廳逆市出擊，月花 7 ,000 元宣傳，憑高質素服務將街客轉化成固定客源，在「疫市」中穩住陣腳。

香港最傳統的理髮店可數集多種服務於一身的上海理髮廳，隨著時代變遷，理髮行業衍生不同變體，有低價位的 60 元速剪、中價位的有各式髮廊 Salon、還更專門，專為男性服務的中高檔理髮廳（barber shop）等。

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Happy Barber Shop HK 是今年年初開業的理髮廳，創辦人 Edward Chan 從事髮型行業 6 年，去年 10 月離開工作多年的上海理髮店並毅然創業開辦理髮廳。他說：「理髮廳由上海理髮店的模式演變而來，這種模式早在外國大行其道，最大特色是只服務男性，不使用化學品，即不會有漂染、電髮等服務，優勢是會用專業處理男性頭部所有毛髮，除頭髮外亦包括修眉、修鬢角、修鬍鬚和面毛等等。」

Edward 指出香港的理髮廳一直不多，現時全港約有 20 間左右，由於港人對理髮廳未有充足理解，需持續教育及推廣未來才容易站穩腳跟，笑言：「若非自己有舊客做創業客源亦不敢貿然創業，但我覺得市場上對理髮廳確有需求，有信心能逆市求存。」

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建造男士專屬空間

Happy Barber Shop HK 位於觀塘工廈頂層，敞亮舒適，裝修費用更佔去開業資金 2/3，設計獨具匠心，例如每個座位均配有獨立洗頭桌。Edward 指這種設計全港除他們外只有另一間港島理髮廳擁有，座位都均能洗頭是希望客人毋須走來走去，在理髮椅上即可完成整個剪髮流程，悠閒享受在這裏的時光即可。

Edward 希望能將理髮廳建造成屬於男人的空間，設計重視空間感讓客人能紓緩情緒，再享用免費飲料、隨意談天說地。他說：「工作話題又好，感情話題都好，無所謂，最重要是輕鬆舒服。有些客人很短時間就再來，是想來聊天多過剪髮，我們的關係亦慢慢由客人變成朋友。」

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Happy Barber Shop HK 目標客群為 25 至 40 歲的白領男士，一次剪髮收費約 340 元，對比起女性每半年花港幣千多至 2,000 元剪頭髮，一位持續光顧的男性客人才能為理髮廳帶來持平收入。Edward 笑說：「不過男性確沒女性捨得在頭髮上花錢，所以一定要著力推廣，而且要有獨特的賣點開拓客源。」

配合男士美容作為賣點

Happy Barber Shop HK 由 Edward 和美容師女友一同營運 ，除了剪髮外亦提供男士美容服務，Edward 指現時男性比過往貪靚，市場潛力大，而坊間美容院往往要買套餐，有時更要買足 10 次療程才能便宜一點，非常困身。相對下他們的男士美容均是單次服務，亦是在理髮椅上即可完成。他說：「我們的客人都是比較注重儀容的男士，但其實很多人都未接觸過男士美容，我們就提供一些基本護理、深層清潔、保濕護理、海藻矽針等服務。始終男士不需要做太多美白、去癦之類，既然一般客人不知道自己需要甚麼，我們就專做單次服務，價格上確較坊間套票貴點，但勝在靈活有更多選擇餘地，透過不同嘗試了解自己需要。」

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著力網上宣傳

Edward 坦言疫情爆發時確令客人少了近半，有不少客人都表示想等疫情好轉後才再過來，又有些一個月來一次的客人現時都拖兩月一次。

大環境下，不少理髮同行開始尋找方法開源節流，Edward 卻反其道而行全力宣傳，除了每月花 2,000 元在樓下租廣告牌外，更花 3,000 至 5,000 元在社交媒體和 Google Maps 落廣告，加起來每月投資近 7,000 元做宣傳，他說：「市道靜，但靜不代表可以浪費時間。我相信情況遲早會好轉，倒不如現在全力宣傳，儲客人望長線，現在蝕一點沒所謂，何況現時人人都困在家裏，網上宣傳更比之前更有成效。理髮廳對港人來說是新鮮事物，有差不多 7 成香港人不知道甚麼叫理髮廳，我們用這個來作為噱頭宣傳，成功挑起了不少網民好奇心，現時天天都有人向我們查詢業務和收費事宜。」

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▲ 著力在社交媒體上作推廣。

投資帶來成效，現時每 300 至 400 個查詢便有大約 20 個人成為客人，比例不錯，開拓出的新客源已成功賺回宣傳費。Edward 分享心得：「市道靜的話就更要因時制宜變化做法，落力包裝升值自己。這段時間我都在努力學習拍照，拍片，希望將品牌在社交媒體上營運得更好，更好地宣傳我的店舖。」

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