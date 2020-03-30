【疫市營商】老字號退場避風頭 蓮香樓・美都・蛇王二不敵疫市休業停業

新冠肺炎肆虐，新的防疫措施要求食肆一張枱不能坐多於 4 人，枱與枱之間要分隔 1.5 米，有不少餐廳直言難以實行，香港部分「老字號」食肆更索性停業。位於上環的蓮香樓和油麻地廟街的美都餐室相繼宣布休業，兩間分別有 96 年和 70 年歷史，是香港的真正老字號、長龍店。

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▲ 美都餐室亦宣布休業。

蓮香樓第四代傳人顏漢彬說：「生意本身都好差，現在政府防疫措施只能開一半枱，一枱 4 人，枱間要有 1.5 米，這樣無可能全部做到。人一多，客人員工都有危险。生意和人流都不是我們的主要考慮了，希望大家都能夠渡過這關鍵的兩星期，等確診人數回落，無社區爆發再算吧，我都不希望員工和食客受感染。」

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▲ 蓮香樓屹立香港 96 年。

受新冠肺炎疫情影響，不少老字號都難敵大浪。例如位於銅鑼灣的蛇王二便決定結業，待疫情過後再看是否重出江湖。

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Photo：Seungbong Lee