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【疫市營商】冷氣保養工程生意急跌4成 加網上宣傳・推抗疫服務望有轉機

商管策略 14:32 2020/04/03

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新冠肺炎肆虐， 家居辦公除了直接影響食肆生意外，亦連帶間接影響到冷氣工程公司。而為對抗「疫市」，冷氣工程公司決定主動出擊，加強在新媒體宣傳開拓客源，盼能化危為機。

在 1984 年 3 月創辦的偉保工程，專營中央冷氣系統業務，其總監王啟聰（Arthur）表示：「公司工程大部分生意都是 B2B，維修保養工作佔生意額一半，其餘是新機電工程工作，例如中央冷水機機房，新開業的食肆餐廳酒樓、零售商鋪及辦工室進行冷氣設計及安裝工程等。」

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偉保工程總監王啟聰。

新冠肺炎疫情生意少近 4 成

經營近 36 年，自然經歷過 SARS 的大淡市。王啟聰坦言今次新冠肺炎疫情更嚴重，不少商業活動和工程工作都延誤甚至取消，為公司業務帶來巨大挑戰，尤其疫情下大多數集團停止或減慢擴張規模、改變經營模式。他坦言今年 2 月生意淡靜，說：「冷氣系統需要洗機、保養，合約期內冷氣機有問題的話，我們便會安排師父上門檢查並報價，但今年年頭的保養變少變遲了。」

這是由於不少食肆只做早市午市，冷氣機消耗變低，過往 1 個月維修 1 次可能變成兩個月 1 次，有客戶更索性休業，冷氣機自然毋須維修保養，在這方面生意疫情間少了近 4 成。市場環境變化令經營變得困難。偉保工程年初會跟舊客戶簽新約，惟現時大部分公司態度保守。王啟聰說：「甚至多了客人找我們商討，看看能不能減價。」

【相關文章】疫情肆虐清潔公司反而無生意？ 休業保障員工寧賺少啲

利潤跌競爭大難捱

王啟聰表示，部分大型商場開始跟商戶商談減租，盡可能說服對方不要搬，又或者搬時毋須將商舖還原。不過，如果店舖不還原的話，其實公司就會因此做少了冷氣生意，故新機電工程的生意亦少 4 成。他苦笑：「無法跟客戶面談也是另一個問題，有時候對方會計人員要家居辦公，簽約都變得困難。再加上部分政府工程和大樓工程延遲，冷氣機工程市場競爭又愈來愈大，我們要降低報價膁少啲才能中標，可以說問題不斷。」

【相關文章】林鄭新控疫措施下食客減半？蓮香樓：晚市停惟有靠同事業主同心抗疫

以新媒體開拓客源

現時市民在新冠肺炎疫情下更關注如何有效解決細菌、病毒，王啟聰指出室內空氣可能比室外空氣髒 100 倍以上，而空調通風系統工程正是偉保工程主要業務，除細菌病毒外，對於解決塵蟎、甲醛、有害懸浮粒子之類常見污染物及致敏原有充足經驗和心得，而室內空氣的消毒、淨化工作亦正正給公司帶來機遇。

王啟聰說：「在電子商貿發展迅速的年代，公司也要從新審視經營模式，希望透過網上推廣增加曝光率及開拓潛在客戶，我們除了要增強維修保養工作外，都要加強提供新科技和防控抗疫的設備和服務。我們現時已經拍短片在網上推廣，希望透過主動出擊，渡過今次難關。」

【相關文章】【疫市營商】Home Office・網上學習帶旺電腦翻新機市場

拍攝短片作網路推廣。

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撰文 : 陳文政

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