【疫市營商】「限客令」下餐飲外賣定單急升 物流平台：送餐需求短期仍持續增加

新冠肺炎肆虐，政府日前限制食肆堂食人數及餐桌距離。在政府的防疫政策下，外賣平台的總定單數目在剛過去的周末創新高。有平台預計，外賣配送需求在短期內會持續增加。

新措施下外賣定單創新高

在政府針對食肆發出的防疫措施下，市民對外賣需求有所增加。香港智能物流平台 Zeek 公布在新規例實施後首個周末的餐飲外賣送餐總單量。在政府新規例下，在剛過去的周末（3 月 28 日及 29 日），Zeek 餐飲外賣配送總單量創新高，超過 25,000 張，較過去 3 個周末的平均總單量大幅增長 20%。

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▲ Zeek營運總監范俊彥（右一）

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料外賣配送短期內需求增加

Zeek 營運總監范俊彥表示，新規例為期 14 日，加上當局加強呼籲市民減少不必要出行及飯聚，相信對餐飲外賣配送的需求短期內仍會持續增加。除香港外，其他東南亞地區或會因應新冠肺炎疫情發展，出現相同情況。以新加坡為例，在剛過去的周末（3 月 28 日及 29 日），Zeek 在當地的餐飲外賣配送總單量同樣飆升 38%。

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