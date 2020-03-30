【業界有情】網上捐贈平台「口罩日日送」活動 贈口罩禮物包或酒精消毒紙

網上捐贈平台發起「口罩日日送」活動，市民只要在網上登記成為平台會員，就有機會獲得成人或小童口罩禮物包（3 個裝），或 100 片裝酒精消毒紙 1 盒。平台將會在 4 月 1 日至 4 月 30 日期間，每日在網站內揀選 50 名會員，並於網站內公布得獎名單。

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▲ 「eTake易送」在Facebook專頁上的貼文

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「eTake易送」在 Facebook專頁上表示，獲選中的會員只需按「我要拎」按鈕，並將郵寄地址以訊息遞交，管理員核對相關資料後，即可免費得到由「意贈慈善基金」與「香港體檢」送出成人或小童口罩禮物包（3 個裝），或 100 片裝酒精消毒紙 1 盒，每名會員只可獲贈 1 次，數量有限，送完即止。

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