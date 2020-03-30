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【業界有情】地產網贈5000口罩 官網留言先到先得

業界頭條 10:36 2020/03/30

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香港591房屋交易網今日再派發第二輪 5,000 個免費口罩！是次將會採用在其 Facebook專頁 留言先到先得形式，名額 200 個，公司會將口罩以郵寄方式寄出，費用全免。

公司將於今日下午 3 時於 591香港官方 Facebook 送出口罩，今次會以先到先得的方式進行，有意領取人士需要在指定 Facebook post 留言。公司提醒，為了可以讓更多有需要的人士受惠，上次已取得免費口罩的人士不可再次參加。是次將會派發 5,000 個印尼 99% BFE 口罩，掛頭或掛耳款式會隨機派發。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

香港591房屋交易網在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

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