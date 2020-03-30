網店大搞眾籌 推自家品牌 N95 級口罩售 $165 盒/50 個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。網店 Seek Yeah 就推出類似眾籌的活動，希望推出 FFP2 防護級口罩。

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Seek Yeah 在網站刊出 FFP2 防護級口罩的眾籌頁面，指需要有 5000 盒的認購，就會推出自家牌子的 FFP2 防護級口罩。眾籌價為 $165 盒/ 50 個，預計第一批生產最快到貨日為 4 月15 日。

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另注意店方沒有提供口罩廠的資料，或口罩規格證書待待資料。

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口罩規格

-標準成人尺寸

-歐盟CE認證

-歐洲FFP（Filtering face pieces）級別2 ，與N95/KF94級別相若

- 阻隔率(參考N95):

(花粉、塵埃、過敏原)PFE≧95%

(細菌)BFE≧99%

(病毒)VFE≧98%

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注意眾籌需要買家先付款，口罩貨亦尚未到港，店方指如 4 月尾無法到貨會退款。不過這類需付款的眾籌活動風險頗高，買家要小心考慮清楚。根據網站顯示，現時已有超過 2700 人參加活動。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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