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港產口罩廠 Oxyair 口罩Logo 放左/右都有得揀? 4 月首批開賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個

行內熱話 01:18 2020/03/30

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在香港口罩廠中，除 HKTV Mall 最愛港人注見外，另一間  Oxyair 亦不乏支持者，除廠方注意生產質素外，其顧客為本的態度亦值得一讚!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 Oxyair 早前宣布推出彩虹 7 色版 (詳情按此瀏覽)，大獲市場好評後，廠方又在 Facebook 向網民查問，口罩上的 Oxyair Logo 究竟印在左下方，定右下方，可見廠方十分重視客戶意見。廠方已試產提供樣本，大家可以睇睇效果。

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

網民的反應不一，有人選左方，亦有人選放在右方，大家亦可趁機到 FB 發表意見! 務求造出一款最適合港人使用的口罩!

【口罩消息】HKTVMall 口罩搶先在網上發售? HKTVmall 發聲明提市民認清真偽

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右方效果

【速購攻略】日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

左方效果

【口罩消息】HKTVMall 口罩搶先在網上發售? HKTVmall 發聲明提市民認清真偽

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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