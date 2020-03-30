港產口罩廠 Oxyair 口罩Logo 放左/右都有得揀? 4 月首批開賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個

在香港口罩廠中，除 HKTV Mall 最愛港人注見外，另一間 Oxyair 亦不乏支持者，除廠方注意生產質素外，其顧客為本的態度亦值得一讚!

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Oxyair 早前宣布推出彩虹 7 色版 (詳情按此瀏覽)，大獲市場好評後，廠方又在 Facebook 向網民查問，口罩上的 Oxyair Logo 究竟印在左下方，定右下方，可見廠方十分重視客戶意見。廠方已試產提供樣本，大家可以睇睇效果。

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網民的反應不一，有人選左方，亦有人選放在右方，大家亦可趁機到 FB 發表意見! 務求造出一款最適合港人使用的口罩!

【口罩消息】HKTVMall 口罩搶先在網上發售? HKTVmall 發聲明提市民認清真偽

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▲ 右方效果

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▲ 左方效果

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。