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不合標準! 大陸假貨劣貨禍害全球 荷蘭宣布回收 60 萬個問題中製口罩

行內熱話 16:52 2020/03/29

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受新冠肺炎疫情影響，全球口罩仍供不應求。據荷蘭媒體《NOS》報道，從中國購買的 130 萬個 FFP2 口罩中，有近半約 60 萬個口罩有問題，已被召回。

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這批中國製  FFP2 口罩（FFP2 為歐盟認證規格，相當於 N95 規格），是給醫療人員使用，由於產品出現問題，所以現已從醫院召回，停上使用。發言人指，使用有缺陷的口罩將對醫護構成危險。

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荷蘭衛生部證實，該批來自中國的口罩擁有 KN95 證書（中國認證標準，跟 N95 相當）。但荷蘭衛生部了解到這批中國口罩在檢測後中發現不符合標準，因此停止發給醫院並展開回收工作。

有消息人士透露，這批中國口罩品質差，不但沒達到 FFP2 標準，連防護性較低的 FFP1 級也沒有。

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撰文 : 張文啟

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