HKTVMall 口罩搶先在網上發售? HKTVmall 發聲明提市民認清真偽

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。HKTV Mall 上星期指將推出 $2 個 Level 2 口罩 (詳情見)，令香港整個口罩市場都冷靜一下，全港市民都等待其開售。不過HKTVmall 發聲明，有人聲稱有 HKTVMall 口罩出售。

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公告如下:

「多謝朋友報告 ，有 FB (Facebook) 群組聲稱出售「ASTM 2 級醫用 香港口罩 定價只賣 2 蚊」，而且盜用我們 FB 專頁內的影片截圖及照片，令人誤會出售 HKTVmall 口罩。特此澄清，HKTVmall 口罩並不接受任何預訂，亦只會於 HKTVmall 平台統一發售，絕對不會有其他分銷平台!



我們理解大家對口罩的需求，希望盡快通過認證程序，有消息會在 HKTVmall FB 專頁通知大家。



#嚴正聲明

#認清真偽」

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。