【指定分店】卓悅再即時賣港牌 FAMILY MASK 口罩 $188盒/50個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。卓悅快閃限購愛的家FAMILY MASK口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

卓悅在 FB 表示，即時快閃限購愛的家FAMILY MASK口罩，售 $188盒/50個(每人限買一盒)。

【速購攻略】MASKSAVER 可重用口罩套裝售 $45! 一套可用足 30 日

發售口罩規格:

-BFE / PFE > 99%

-三層保護結構，有效阻隔細菌、病毒及微粒

-採用醫用級防過敏無紡布

-取得國際級檢測機構SGS驗證

-歐盟標準：EN14683

-美國標準：ASTM F2100

-中國標準：YYT0969/2013

-尺寸 175mm x 95mm

【其他內容】 屈臣氏日本口罩大貨到!? 各分店快閃發售 三次元口罩$28包/5個

發售卓悅分店

▶ 葵涌廣場地下23A舖

▶ 荃灣沙咀道254至256號地下

▶ 荃灣大河道10號登發大廈地下

▶ 青衣城2期1樓183號舖

▶ 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

▶ 屯門V City地下G10舖

▶ 元朗青山公路81號地下

▶ 上水符興街27號

▶ 上水廣場5樓511號舖

▶ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

▶ 旺角西洋菜街南13號好望角大廈地下

【速購攻略】DON DON DONKI 驚安殿堂天天賣平日本高質口罩 網民半夜直擊教你購買

購買口罩需留意風險，尤其是網購要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】