越南4 層口罩即日到貨! 小魔怪售 $199盒/50個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。小魔怪在 FB 表示，3 月29 日開始觀塘門市將發售越南口罩。

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小魔怪表示，本來這批越南口罩無法通關，但現已到港。店方指，這批越南口罩有證書，為 4 層設計，一盒 50 個售 $190。其他過濾規格詳情，店方尚未透露，請向店方查詢。

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觀塘門市營業時間0900-1900

地址:觀塘分成業街 16 號地下 7 號舖，交通銀行隔離、東廣場斜對面）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。