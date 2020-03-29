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越南4 層口罩即日到貨! 小魔怪售 $199盒/50個

行內熱話 04:15 2020/03/29

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。小魔怪在 FB 表示，3 月29 日開始觀塘門市將發售越南口罩。  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 小魔怪表示，本來這批越南口罩無法通關，但現已到港。店方指，這批越南口罩有證書，為 4 層設計，一盒 50 個售 $190。其他過濾規格詳情，店方尚未透露，請向店方查詢。

【速購攻略】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

觀塘門市營業時間0900-1900
地址:觀塘分成業街 16 號地下 7 號舖，交通銀行隔離、東廣場斜對面）

【速購攻略】  港牌 FAMILY MASK 口罩售 $150/50個

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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