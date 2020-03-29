香港水果店夥拍中國及日本 廣東設廠生產口罩 Dr. Elson 口罩現正公開預售

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。 HK.fruit 日本水果專門店早前表示將會聯同日本及中國之合作伙伴，在廣東設廠生產口罩，現在已正式開賣 Dr. Elson 口罩。

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HK.fruit 日本水果專門店表示，韓國、台灣、泰國等已不能再輸出口罩，該公司現時已在日本購得製造口罩的原料，並在廣東設廠，合共有 12 條生產線，每日大約可生產 50 萬個口罩，將會將產品輸出到香港及其他國家。

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廠方表示，現時出產的 Dr. Elson 口罩口罩已獲 BFE/PFE 檢测報告、出口美國及歐盟証書。

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口罩規格如下:



-成人裝口罩

-採用日本綿

-BFE 逹 99% 以上

-PFE 達 98% 以上

-獨立分開 5 包,每盒50個

-售價為 $199 盒

-4 月 5 日到港

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。