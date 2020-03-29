日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。今個周末日本城在賣口罩套裝方面十分進取，比卓悅、SaSa 和華潤堂更「出位」，連推多款口罩套裝應市。

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日本城繼推出 $79.9 日本口罩套裝 (按此瀏覽) 和 $168 日本口罩套裝(按此瀏覽) 後，有網民昨日在 FB 口罩分享區報料指還有一款售 $59.9 的日本口罩套裝。這套裝不但入門價較低，而且焦點是內含日本 Lily Bell VFE/BFE/PFE 99% 口罩 5 個裝 (女士)。

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套裝內容包括:

-日本 Lily Bell VFE/BFE/PFE 99% 口罩 5 個裝

-Naxos 搓手液 80ml

-Mitu 抗菌紙巾 6 包

由於這 2 日日本城在全港各分店都會快閃開賣口罩套裝，如果大家有出開街的話，也可以去門市碰碰運氣。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。